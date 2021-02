03.02.2021 12:04 Uhr

GNTM 2021: Erste Modenschau4 vor Heidi Klum & DIESEM Designer

Endlich ist es soweit! „Germany’s next Topmodel“ geht am Donnerstag (4. Februar 2021) an den Start und in der ersten Folge werden Heidi Klums Mädchen ihre erste große Modenschau laufen. Dabei ist Designer-Legende Manfred Thierry Mugler mit dabei.