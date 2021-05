GNTM 2021: Halbfinale mit Cover-Shooting & Alessandra Ambrosio

19.05.2021 07:00 Uhr

Das Halbfinale von „Germany’s next Topmodel“ steht an und Heidi Klum lässt ihre Mädchen ins Cover-Shooting gehen. Mit dabei ist Gastjurorin Kerstin Schneider von der deutschen „Harper’s BAZAAR“. Beim Walk wiederum ist Supermodel Alessandra Ambrosio mit an Bord, um den Mädchen vor dem Finale letzte Tricks zu verraten.