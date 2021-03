GNTM 2021 mit Heidi Klum: Peinliche Panne in Folge 8?

26.03.2021 12:20 Uhr

Bei „Germany’s next Topmodel“ ist in Folge 8 wieder viel passiert. Die Mädchen von Heidi Klum mussten in sich drehenden Würfeln posieren und am Ende verließen gleich zwei Anwärterinnen die Show. Doch eine peinliche GNTM-Panne sollte wohl SO nicht passieren.