GNTM 2021: Siegerin bekommt keinen Vertrag von Günther Klum

31.05.2021 11:20 Uhr

Die diesjährige Staffel von „Germany’s next Topmodel“ war in vielerlei Hinsicht anders als sonst. Eine Neuerung: Die Siegerin bekam erstmals seit 13 Jahren keinen Vertrag von ONEeins Fab, der Agentur von Günther Klum. Was sich dadurch ändert.