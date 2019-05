Donnerstag, 2. Mai 2019 22:00 Uhr

Tatjana ist in der 13. Folge von „Germany’s next Topmodel“ ausgeschieden. Schlimm fand sie es offenbar nicht, wie sie auf Instagram zeigte. Dafür hatte aber Heidi Klum Ärger! Ihr wird vorgeworfen, ihren Schwager in spe nur aufgrund ihrer Beziehung zu Tom Kaulitz in die Show geholt zu haben. Mehr erfahrt ihr hier.