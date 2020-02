Die amfAR-Gala in New York liefert jährlich einen kleinen Ausblick in die Zukunft von „Germany’s next Topmodel“. Heidi Klum nimmt nämlich immer ein Paar GNTM-Girls mit auf die Gala. Und auf diese traf nun auch Carina Zavline, die ebenfalls bereits an der Castingshow teilnahm. Details gibt es hier.

