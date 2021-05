GNTM-Chefin Heidi Klum: Kritik von Fans & DAS ist der Grund

14.05.2021 11:08 Uhr

In der letzten Folge von GNTM 2021 stand das langersehnte Shooting mit den Male Models an. Heidi Klum zeigte hier sichtlich ihre Begeisterung für die gutgebauten Männer – und nervte damit offenbar ihre Zuschauer. Und so erntete sie teils harte Kritik.