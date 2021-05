GNTM Finale 2021: Das erwartet Heidis Mädels

10.05.2021 08:10 Uhr

Am 27. Mai findet das große „Germany’s Next Topmodel“-Finale 2021 statt. Nun gibt es erste Details dazu, wie die Liveshow ablaufen wird. Einen Vertrag mit Günther Klums Modelagentur „ONEeins Fab“ gibt es in diesem Jahr nicht mehr.