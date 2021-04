GNTM Folge 10 wird düster & Otto Waalkes ist Gastjuror

07.04.2021 12:04 Uhr

In GNTM Folge 10 wird es düster und das liegt an der Gastjurorin Esther Perbandt. Die hat nämlich ihre neue, schwarze Kollektion für die Kandidatinnen dabei. Die durften sich aber auch in buntere Outfits werfen, wenn es in einen Berliner Späti um die Schauspiel-Fähigkeiten der Mädchen geht.