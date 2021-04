GNTM Folge 11: Wer kommt in die Top 10?

14.04.2021 11:30 Uhr

Es wird ernst bei „Germany’s next Topmodel“! Heidi Klum siebt in Folge 11 aus und findet am Ende ihre Top 10. Mit dabei sind der Modefotograf Kristian Schuller und als Gastjurorin Dragqueen Miss Fame.