In der 13. Episode von „Germany’s next Topmodel“ gibt es mit „Pussycat Dolls“-Mitglied Nicole Scherzinger eine prominente Gastjurorin an der Seite von Heidi Klum. Sie wird mit den Kandidatinnen das Tanzbein schwingen. Im Shooting müssen die Mädchen aus luftigen Höhen springen. Weitere Details gibt es hier.

Diesen Beitrag Teilen