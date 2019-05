Montag, 6. Mai 2019 22:00 Uhr

Die Spannung steigt und die 14. Folge von GNTM führt einige der Mädchen in das Halbfinale und somit einen Schritt näher dazu, „Germany’s next Topmodel 2019“ zu werden. Auf ihrem Weg bekommen die Model-Anwärterinnen Unterstützung von Naomi Campbell und müssen sich mit Farbe bedeckt bei einem Bodypaint-Shooting in der Öffentlichkeit beweisen. Mehr seht ihr hier!