Kaum in Folge 2 angekommen, geht es bei „Germany’s next Topmodel“ auch schon so richtig los. Heidi Klum hat so drei weitere Kandidatinnen, die sich online beworben haben, im Gepäck und Model Stella Maxwell gibt Tipps für den Laufsteg, der über einen Fluss führt. Weitere Details zur zweiten GNTM-Folge verraten wir hier.

Diesen Beitrag Teilen