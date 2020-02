In der dritten Folge der aktuellen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ geht es für Heidis Mädchen bei einem Shooting verdammt nass zu. Zudem müssen die Kandidatinnen nackt an den Strand, um zusammen mit Pferden zu posieren. Gastjurorin ist dieses Mal Joan Smalls. Mehr Infos gibt’s hier!

