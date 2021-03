GNTM Folge 6: Heidi Klum lässt die Eisprinzessinnen los

10.03.2021 14:10 Uhr

Auf das große Umstyling in der vergangenen Folge von GNTM folgt in Episode 6 der Model-Castingshow die Verwandlung in Eisprinzessinnen. Zudem lässt Heidi Klum ihre Mädchen für ihre Sedcards shooten und stellte vorab klar, wie wichtig dieses Fotos sind.