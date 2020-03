Nachdem in Folge 6 gleich vier Mädchen die Heimreise antreten mussten, geht es in Folge 7 munter weiter mit den Herausforderungen. Unter den Augen von Model Alessandra Ambrosio gibt es einen Walk unter dem Motto „Social Media“. Und das Shooting findet vor den Augen der Öffentlichkeit auf dem Walk of Fame statt. Mehr erfahrt ihr hier!

