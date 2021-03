GNTM Folge 8: Es wird wild gewürfelt

24.03.2021 16:35 Uhr

In Folge 8 der aktuellen Staffel von GNTM hat sich Heidi Klum offenbar gedacht, dass wild gewürfelt wird. Und so müssen sich die Mädchen in Gruppen in sich drehenden Würfeln beweisen und gekonnt posieren. Im Entscheidungswalk orientiert man sich derweil an Beyoncé.