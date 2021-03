GNTM Folge 9 mit Gastjurorin Rebecca Mir

31.03.2021 07:00 Uhr

In Folge 9 von „Germany’s next Topmodel“ geht es für die Kandidatinnen ins Höhenshooting. Dabei gibt es für die Mädchen einen Überblick über Berlin in Höhe von 122 Metern. Beim Entscheidungswalk ist derweil Rebecca Mir als Gastjurorin mit dabei.