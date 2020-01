Am 30. Januar um 20:15 Uhr ist es soweit und die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ geht an den Start. In einer Pressemitteilung im Vorfeld wurde bereits von einer GNTM-Kandidatin berichtet, von der Heidi Klum besonders begeistert war. Was Fans außerdem erwartet, erfahrt ihr hier.

