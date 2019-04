Montag, 29. April 2019 22:00 Uhr

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Joy sorgte schon in der Model-Castingshow für reichlich Skandale und zeigte ihre aggressive Seite. Nun wurde die Frankfurterin in eine Psychiatrie eingewiesen, nachdem sie zuvor die Haustür ihrer Mutter angezündet hatte. Hier erfahrt ihr alle Details und was ihre Follower denken.