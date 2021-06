GNTM-Kandidatin Romina Palm gesteht: Sie hat eine Essstörung

22.06.2021 12:10 Uhr

Romina Palm belegte in der diesmal von Diversität geprägten 16. Staffel „Germany’s next Topmodel“ den vierten Platz. Via Instagram gibt die GNTM-Kandidatin immer mal wieder ehrliche Einblicke in ihr Privatleben und gab nun offen und ehrlich zu: Sie hat eine Essstörung. ++ Sie befinden sich in einer ähnlichen Situation? Hilfe sowie eine anonyme Beratung bei Essstörungen bietet auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der Rufnummer 0221-89 20 31 ++