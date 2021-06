GNTM künftig mit Männern? DAS sagt Designerin Marina Hoermanseder

05.06.2021 10:00 Uhr

Anders als in Deutschland hat man in Österreich bereits den Schritt gewagt und die bekannte Model-Castingshow bereits mit Männern umgesetzt. Doch könnte das künftig auch für GNTM funktionieren? Marina Hoermanseder war Teil einer entsprechenden Staffel bei „Austria’s next Topmodel“ und verriet „www.itsintv.de“ im Interview nun, wie sie diese Zeit erlebt hat.