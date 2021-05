GNTM-Lijana: Sie ist jetzt bei „Shopping Queen“ zu sehen

05.05.2021 11:22 Uhr

Bei GNTM schaffte es Lijana 2020 unter die letzten vier Kandidatinnen. Jetzt versucht sie sich im VOX-Format „Shopping Queen“. In Kassel geht sie an den Start und schon am Mittwoch, den 5. Mai, ist es soweit. Ob sie Guido Maria Kretschmer überzeugen kann? +++ Sendung verpasst? Alle Folgen von „Shopping Queen“ gibt’s übrigens auch auf www.tvnow.de zu sehen.