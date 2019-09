Sayana holte in diesem Jahr den zweiten Platz bei „Germany’s next Topmodel“. Dementsprechend bekannt ist die Beauty inzwischen in Deutschland. Besondere Bekanntheit hat sie aber an ihrer alten Schule in Grevenbroich, der sie jetzt einen Besuch abstattete. Mehr dazu zeigen wir euch hier!

