GNTM-Siegerin Alex: Seit Jahren freiwillig in Therapie

04.06.2021 13:53 Uhr

Alex gewann die 16. Staffel „Germany’s next Topmodel“. Die 23-Jährige verriet nun gegenüber RTL, dass sie seit Jahren in Therapie ist. Dabei enthüllte die GNTM-Siegerin auch, was der Sinn dahinter ist und was sie hier gelernt hat.