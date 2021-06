GNTM-Siegerin Alex: Sie möchte unbedingt zu „Let’s Dance“

30.06.2021 14:16 Uhr

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter plant nach ihrem Sieg bei „Germany’s next Topmodel“ schon ihre Teilnahme an der nächsten TV-Show. So möchte das Model unbedingt zu „Let’s Dance“.