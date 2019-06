Donnerstag, 27. Juni 2019 22:00 Uhr

Simone, die erst vor kurzem von „Germany’s next Topmodel 2019“ als Siegerin hervorging, musste sich kurz danach eine längere Pause gönnen. Der Grund: Dem Model ging es gesundheitlich nicht besonders gut! Jetzt ist sie zurück und hat sogleich verraten, wie sie in Zukunft mehr auf sich achten will. Details erfahrt ihr hier!