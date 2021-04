GNTM-Star Lena Gercke: Investiert sie in Bitcoins?

20.04.2021 13:29 Uhr

Der Sieg bei „Germany’s next Topmodel“ war der Durchbruch für Lena Gercke. Seitdem ist die heute 33-Jährige nicht nur als Model sehr erfolgreich, sondern aus ihr ist auch eine Geschäftsfrau geworden. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ging sie unter anderem auf die Frage ein, ob sie auch in Bitcoins investiert.