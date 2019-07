Montag, 22. Juli 2019 22:00 Uhr

Während die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Tessa damals vor allem als Zicke berühmt wurde, zeigt sie sich via Instagram mittlerweile als fürsorgliche Mutter. So wehrte sie sich nun auch gegen die Kritik ihrer Fans. Alle Details rund um die einstige GNTM-Teilnehmerin, gibt es hier!