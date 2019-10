Vanessa Stanat hat geheiratet! Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat ihrem Freund Roman jetzt das Ja-Wort gegeben. Via Instagram teilte sie auch einige Aufnahmen von ihrem besonderen Tag mit den Fans. Neben der romantischen Hochzeit in der Kirche bekommen wir dabei auch Einblicke in die coole Party des Paares. Die Videos und Bilder gibt es hier!

