GNTM: Was planen die Ex-Kandidatinnen in Berlin?

17.04.2021 09:00 Uhr

Bei „Germany’s next Topmodel 2021“ verbrachten die Kandidatinnen aufgrund der Corona-Pandemie nicht etwa viel Zeit im Ausland, sondern in Berlin. Und auch nach der Show macht es den Anschein, als würden einige Teilnehmerinnen der Hauptstadt zukünftig treu bleiben wollen. „itsintv.de“ hat bei Ex-Kandidatin Larissa nachgefragt, ob es hier zu einem Wiedersehen kommen kann und was die Mädels planen.