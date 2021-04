“Goodbye-Deutschland“-Star Danni Büchner – Den Tränen nahe: „Ich hoffe euer Morgen fing besser an“

19.04.2021 17:47 Uhr

Montag – Aus irgendeinem Grund geht an diesem Tag so kurz nach dem Wochenende immer alles schief – so scheinbar auch bei “Goodbye Deutschland”-Star Daniela Büchner.