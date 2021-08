Green Design Trends

20.08.2021 18:00 Uhr

Grün ist in – natürlich nicht nur am Green Seven bei ProSieben. Weil die meisten Menschen aber in kleinen Wohnungen in der Stadt leben – oft nur mit Balkon – haben Liebhaber von üppigem Grün ein Platzproblem. Und genau dafür stellt Galileo Lösungen vor.