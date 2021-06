Große Trauer um „Pur“-Schlagzeuger: Martin Stoeck mit 57 Jahren verstorben

10.06.2021 10:40 Uhr

Martin Stoeck ist im Alter von 57 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte die Familie über Facebook mit. Demnach sei er am Mittwoch, den 02. Juni, in ihren „Armen von uns gegangen.“