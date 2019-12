Während Valentina Pahde in GZSZ glänzt, hat ihre Schwester zahlreiche Fans dank „Alles was zählt“. Jetzt sieht es ganz danach aus, als dürften sich Fans auf ein gemeinsames Projekt der TV-Twins freuen. In einem Interview mit „itsintv.de“ deutete Valentina Pahde bei der Milka-Weihnachtsfeier nun jedenfalls Etwaiges an. Alle Details gibt’s hier!

Diesen Beitrag Teilen