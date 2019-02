Montag, 25. Februar 2019 23:00 Uhr

Luna Paiano übernimmt in „Ostwind – Aris Ankunft“. der ab dem 28. Februar in den deutschen Kinos zu sehen ist, die Hauptrolle und löst damit Hanna Binke ab, die in einer Nebenrolle weiterhin dabei ist. Wie die 19-Jährige den Abschied vom Set erlebte, hat sie uns im Interview verraten. Mehr dazu seht ihr hier.