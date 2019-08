Mittwoch, 7. August 2019 22:00 Uhr

Schon einige Jahre sind in die Lande gezogen, seit Miley Cyrus nicht mehr „Hannah Montana“ spielt. Doch ist die Rede von einem „Hannah Montana“-Prequel. An vorderster Front steht dabei Mileys Papa und ebenfalls Star der Serie, Billy Ray Cyrus. Ihr wollt wissen, was er sagt? Hier gibt’s die News!