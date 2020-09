28.09.2020 16:04 Uhr

„Harry Potter“-Foto: Tom Felton beglückt seine Fans

Via Instagram sorgt der einstige „Harry Potter“-Star Tom Felton aktuell für reichlich Freude bei seinen Fans: So postete der Schauspieler jetzt nämlich ein „Harry Potter“-Foto von den Dreharbeiten des ersten Films! In den Kommentaren unter dem Beitrag waren die Follower dabei selbstverständlich außer sich vor Freude, den jungen Tom Felton wiederzusehen.