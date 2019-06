Mittwoch, 12. Juni 2019 22:00 Uhr

Wenn sich die einstigen „Harry Potter“-Stars wiedertreffen, sind die Fans in der Regel aus dem Häuschen. So war es auch jetzt, als sich einige der Darsteller für die neue Attraktion in der „Wizarding World“ der Universal Studios Orlando wiedersahen. Wer dabei war und weitere Details zu der „Harry Potter“-Reunion gibt es hier!