Dienstag, 13. August 2019 22:00 Uhr

Harry Styles soll angeblich in Disneys „Arielle, die Meerjungfrau“ an der Seite von Halle Bailey mitspielen. Doch wieviel Wahrheit ist dran an diesem Gerücht? Wir verraten euch, ob ihr euch auf den „One Direction“-Star als Disney-Prinz Eric freuen könnt oder nicht! Hier gibt’s die News!