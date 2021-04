Hassan in den Sing-Offs: „Circles“

24.04.2021 22:41 Uhr

Hassan haute die Coaches schon in seiner Blind Audition mit dem Hit „Circles“ von Post Malone um. Nun zeigt er erneut seine einzigartige Stimme und wie gefühlvoll seine ganz eigene Interpretation des Songs ist. Schau dir seine Performance in den Sing-Offs von „The Voice Kids“ 2021 jetzt in voller Länge an und erfahre, was Hassans Coach Alvaro Soler von dem Auftritt hält!