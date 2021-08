Heidi Klum – Bildschön wie Mama! Tochter Leni begeistert auf dem Catwalk

30.08.2021 12:01 Uhr

Bei der Fashionshow von „Dolce & Gabbana“ in Venedig zeigt Leni einmal mehr, dass sie ihrer Mutter, Topmodel Heidi Klum, in Sachen Aussehen und Modelqualitäten in nichts nachsteht!