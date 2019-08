Heidi Klum hat ihre Fans an diesem Wochenende mit intimen Einblicken auf Hans und Franz verzückt, so nennt die 46-Jährige liebevoll ihre Brüste. Gleichzeitig gibt’s Berichte, dass eine dritte Hochzeit der GNTM-Chefin und ihrem Tom in Bergisch Gladbach stattfinden könnte – inklusive Papa Günther. Mehr Infos hier!

