Montag, 10. Juni 2019 22:00 Uhr

Heidi Klum geht auf die Straße! Zusammen mit ihren Kids feierte sie am Wochenende in Los Angeles die „Gay Pride Parade“. Die „Germany’s next Topmodel“-Chefin setzte sich damit für Toleranz und Akzeptanz ein. Bei uns gibt’s alle bunten Schnappschüsse und weitere Infos.