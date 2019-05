Montag, 20. Mai 2019 22:00 Uhr

Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz haben offenbar aktuell Zoff mit Modeschöpfer Michael Michalsky. Den soll die GNTM-Chefin nun auch von ihrer Hochzeit und dem großen „Germany’s next Topmodel“-Finale am Donnerstag ausgeladen haben. Was dahinterstecken könnte, erfahrt ihr hier.