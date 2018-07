Freitag, 27. Juli 2018 12:24 Uhr

Fans von Heidi Klum und ihrer Lidl-Kollektion „esmara by Heidi Klum“ haben Grund zur Freude: Am 17. September erscheint die inzwischen fünfte, gemeinsame Kollektion unter dem Namen #LETSSHAKEITUP in den Filialen. Was das Besondere daran ist, verraten wir euch hier.