20.11.2020 14:11 Uhr

Heidi Klum: So bunt zeigt sie sich beim GNTM-Dreh

Heidi Klum dreht derzeit die 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ in Berlin. Und die 47-Jährige zeigte sich am Set von GNTM ziemlich bunt mit einem auffälligen Mantel.