Donnerstag, 31. Januar 2019 23:00 Uhr

Am 7. Februar 2019 startet endlich die neue Staffel von GNTM. Ihre Fans überraschte Modelmama Heidi Klum jetzt mit einem neuen Look auf Instagram: Sie trägt jetzt Brille. Alle Details über die „Germany’s next Topmodel“-Chefin und ihr neues Accessoire gibt es hier für euch.