Heidi Klum über den Beginn ihrer Karriere: Nicht „dünn genug“ als Model?

14.07.2021 09:16 Uhr

Wie bitte? Topmodel Heidi Klum soll nicht dünn genug für die Modebranche gewesen sein? Ja richtig gehört! Auch wenn es absurd klingt, musste sich der internationale Superstar diese Vorwürfe schon einmal anhören…

Viele hielten Heidi Klum für nicht dünn genug

Heidi Klum ist seit etwa 20 Jahren Model und international erfolgreich – auch mit ihren Shows „Making the Cut“ oder „Germany’s next Topmodel“. Doch zu Beginn ihrer Karriere war sie vielen nicht dünn genug. Was sie dazu jetzt verriet, zeigen wir im Video.