17.09.2020 12:08 Uhr

Heidi Klum: Verwirrter Mann klopfte an ihre Tür

Was eine skurrile Geschichte: Ein verwirrter Mann klopfte nun nämlich an die Tür von Heidi Klum und behauptete, er sei im Auftrag von Jesus Christus dort. Kein Wunder also, dass wenig später die Polizei anrückte.